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10:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович будет депортирован из Австралии

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Источник: Reuters
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы. Об этом сообщил глава инстанции Джеймс Оллсоп во время объявления решения, трансляция велась на YouTube.

Власти не убедили основания для медицинского отвода спортсмена от прививки против COVID-19, наличие которой в этом году обязательно для участия в первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии.

Вакцинацию серб не проходил.

Соревнования пройдут на кортах «Мельбурн-парка» 17—30 января, девятикратный чемпион Джокович является действующим победителем турнира.

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