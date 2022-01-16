Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Анже
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Венеция
Эмполи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
19:05
Труа
Лион
Футбол. Зарубежный
15:00
Ренн
Бордо
60
Биатлон. Кубок мира
14:45
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Футбол. Зарубежный
19:30
Арминия
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло
Верона
24
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Кальяри
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Интер
Хоккей. НХЛ
17.01
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Питтсбург
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Оттава
46
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Вегас
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Лос-Анджелес
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Колорадо
05
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Анахайм
30
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
15:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Джокович покидает Австралию после аннулирования его визы

Федеральный суд страны ранее признал законным и обоснованным решение властей страны.

Наверх
Источник: AFP 2021

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович, проигравший в суде апелляцию по делу об отмене аннулирования своей визы, отправляется из аэропорта Мельбурна в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) в воскресенье вечером. Об этом сообщает местная газета The Age.

По ее данным, спортсмен прибыл в аэропорт Мельбурна вечером 16 января, чтобы покинуть Австралию по требованию властей этой страны. Ожидается, что в 22:30 по местному времени (14:30 мск) он вылетит в Дубай. Как отмечает газета, Джокович ожидал посадки на рейс в сопровождении сотрудников федеральной полиции Австралии.

Ранее Федеральный суд Австралии признал законным и обоснованным решение властей страны аннулировать визу серба и депортировать его как «представляющего угрозу общественному порядку».

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело.

 Почему власти Австралии не хотят пускать в страну Новака Джоковича
Коган: думаю, опасений по участию в Олимпиаде нет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь