Тарпищев оценил перспективы Джоковича после его депортации из Австралии

«Впереди еще год, — приводит слова Тарпищева РЕН ТВ. — Все это утихнет потихоньку, а если Джокович в соответствии с их законодательством исполнит всю нормативную базу, о которой говорится, будет играть полноценно».

По его мнению, депортация приведет к потере очков серба.

«Для него только потеря очков. И если Даниил Медведев выиграет, то он становится первым. Конечно, жалко Новака», — сказал он.

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Тарпищев считает, что теннисист не поехал бы в Австралию, зная о проблемах.

«Мы документов не видели. Насколько я знаю Новака, он же так просто не ехал в Австралию. Джокович же значит был уверен, что у него все в порядке. С другой стороны, его раз пропустили, потом закрыли визу, потом снова открыли. Странные действия с их стороны», — заявил президент ФТР.

Он считает, что Джокович в сложившейся ситуации выглядит меньше всего виноватым.

«Меньше всего я виню Джоковича, потому что ясно, что он не мог не ехать, если знал, что у него все в порядке. А те придирки, которые есть, они выглядят смешными на основании прессы. Новаку обидно пропускать Australian Open. Он мог в десятый раз выиграть. Но его всего лишили, причем как-то нецивилизованно», — подытожил он.