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09:47 (мск), источник: ТАСС

Карен Хачанов пробился во второй круг Australian Open

В матче первого раунда российский теннисист победил американца Дениса Кудлу.

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 17 января. Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Дениса Кудлу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под 28-м номером. В следующем круге Хачанов встретится с французом Бенджамином Бонзи.

Хачанов располагается на 30-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он доходил до четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021).

29-летний Кудла занимает 105-е место в мировом рейтинге, он ни разу не побеждал на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый круг на Уимблдоне в 2015 году.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $54 млн.

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