Премьер-министр Австралии подтвердил, что Джоковичу на 3 года запретят въезд в страну

«Я не собираюсь ставить никаких предварительных условий или говорить что-либо, что помешало бы департаменту принимать необходимые решения. Запрет на въезд по закону длится три года, но есть возможность попасть в страну, при определенных обстоятельствах, которые должны быть рассмотрены в надлежащее время», — приводит слова Моррисона RMC Sport.