Джоковичу могут запретить участвовать в «Ролан Гаррос» без вакцинации

В их числе и «Ролан Гаррос». Таким образом, сербский теннисист Новак Джокович может столкнуться с новыми проблемами, когда он отправится на турнир «Большого шлема» во Францию.

Серб пытался выступить на Australian Open, предоставив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но ему аннулировали австралийскую визу и депортировали.

Примечательно, что ранее Марасиняню говорила об участии Джоковича в «Ролан Гаррос». Тогда министр заявила, что Джокович во Франции не испытает таких проблем, как в Австралии.