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16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Джоковичу могут запретить участвовать в «Ролан Гаррос» без вакцинации

Министр Франции по спорту Роксана Марасиняню сообщила, что в стране будет требоваться сертификат о вакцинации у спортсменов, которые приезжают на спортивные мероприятия.

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Источник: AP 2021
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В их числе и «Ролан Гаррос». Таким образом, сербский теннисист Новак Джокович может столкнуться с новыми проблемами, когда он отправится на турнир «Большого шлема» во Францию.

Серб пытался выступить на Australian Open, предоставив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но ему аннулировали австралийскую визу и депортировали.

Примечательно, что ранее Марасиняню говорила об участии Джоковича в «Ролан Гаррос». Тогда министр заявила, что Джокович во Франции не испытает таких проблем, как в Австралии.

Новак уже покинул Австралию и вернулся в Белград (Сербия). Теперь ему грозит трёхлетний запрет на посещение Австралии.

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