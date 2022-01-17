Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
Детройт
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Болонья
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Специя
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Миннесота
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Барыс
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
18.01
Сиэтл
Чикаго
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
18.01
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
18.01
Айлендерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
18.01
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
18.01
Вегас
Питтсбург
Все события
Фоторепортажи
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
30Лучшие спортивные фото года
19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Какой-то цирк». Виктория Азаренко жёстко высказалась о скандале с Новаком Джоковичем

Экс-первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко высказалась о скандальной ситуации с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в Австралии. Теннисиста депортировали из страны, он не примет участия в Australian Open — 2022.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

"Моё мнение? Я думаю, что он — не единственный человек, который был не прав в этой ситуации, потому что было слишком много вопросов, я думаю, ко всем. С самого начала правила должны были быть чёрным по белому, не надо было добавлять вот этого серого, непонятного. А потом, дальше, уже какой-то цирк пошёл, на самом деле.

Я думаю, что из этой ситуации никто не вышел победителем. Ничего хорошего не получилось. Надеюсь, в следующий раз правила с самого начала будут более чёткими, чтобы не было никаких шансов обойти их. Я всегда придерживаюсь этой позиции, хотя привилегии, конечно, у топовых игроков всегда бывают. Но это, я думаю, немного другое, когда вокруг пандемия, когда речь идёт о здоровье людей, нации. Это другой вопрос", — сказала Азаренко на YouTube-канале Eurosport.

Читайте также
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь