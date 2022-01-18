Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Алавес
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
35
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Филадельфия
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
01:00
Сиэтл
Чикаго
Б
32
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
14:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: звездный теннисист близок к банкротству из многомиллионных долгов отца

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Победитель Открытого чемпионата США аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро может обанкротиться из-за потери 30 миллионов долларов в связи с долгами покойного отца, сообщает Essentially Sports.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
$ 63 тыс. за пост в соцсетях! Серена Уильямс знает, как монетизировать свои 23 «Шлема»

Отец дель Потро скончался в прошлом году, после чего 33-летний теннисист узнал о его многомиллионных растратах. Отмечается, что на счетах дель Потро осталось не более трех миллионов долларов.

Даниэль дель Потро, ветеринар по профессии, занимался финансовыми делами своего сына со времени старта карьеры Хуана Мартина и потерял большую сумму денег на инвестициях.

Теннисист пропустил несколько лет из-за многочисленных травм и операций, аргентинец надеется вернуться на корт в феврале. В его активе 22 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, а также титул на турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США (2009), бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне (2012), а также серебряная награда Игр в Рио-де-Жанейро (2016).

 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь