СМИ: звездный теннисист близок к банкротству из многомиллионных долгов отца

Отец дель Потро скончался в прошлом году, после чего 33-летний теннисист узнал о его многомиллионных растратах. Отмечается, что на счетах дель Потро осталось не более трех миллионов долларов.

Даниэль дель Потро, ветеринар по профессии, занимался финансовыми делами своего сына со времени старта карьеры Хуана Мартина и потерял большую сумму денег на инвестициях.