Надаль вышел в 3-й круг Australian Open. Его соперником может стать Хачанов

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Надаль, посеянный под 6-м номером, выполнил 1 эйс, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. За место в 4-м круге Надаль сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Также отметим выход в 3-й круг испанца Пабло Карреньо-Бусты, посеяного под 19-м номером. Он в тяжелой борьбе переиграл голландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.