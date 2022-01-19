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11:36 (мск), источник: Sport24

Надаль вышел в 3-й круг Australian Open. Его соперником может стать Хачанов

Испанец Рафаэль Надаль пробился в 3-й круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга он обыграл немца Янника Ханфмана — 6:2, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

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Источник: РИА "Новости"
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Надаль, посеянный под 6-м номером, выполнил 1 эйс, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. За место в 4-м круге Надаль сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Также отметим выход в 3-й круг испанца Пабло Карреньо-Бусты, посеяного под 19-м номером. Он в тяжелой борьбе переиграл голландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Игра продолжалась 4 часа 13 минут. Победная серия Грикспора во всех турнирах (если не считать недавнего снятия с матча с Надалем на турнире в Мельбурне) оборвалась на отметке в 29 матчей. Следующим соперником Карреньо-Бусты будет либо американец Себастьян Корда, либо француз Корентен Муте.

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