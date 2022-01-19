Кирьос назвал Медведева лучшим теннисистом в мире

«Это будет огромный опыт для меня. Он (Медведев), вероятно, сейчас лучший игрок мира, так что я очень взволнован в ожидании матча, но это то, почему я вообще играю. Я чувствую, что это всё еще будоражит меня — выходить на корт и играть против лучших в мире. Я всегда хотел доказать людям, что кто-то вроде меня может побеждать в таких матчах», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.