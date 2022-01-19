Кирьос назвал Медведева лучшим теннисистом в мире

В первом круге турнира Большого шлема в Мельбурне Кирьос, идущий 115-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл британца Лиама Броэди (6:4, 6:4, 6:3). Медведев, посеянный под вторым номером, оказался сильнее швейцарца Генри Лааксонена (6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Ранее теннисисты встречались дважды на турнирах ATP, в обоих матчах победил Кирьос.
«Это будет огромный опыт для меня. Он (Медведев), вероятно, сейчас лучший игрок мира, так что я очень взволнован в ожидании матча, но это то, почему я вообще играю. Я чувствую, что это всё еще будоражит меня — выходить на корт и играть против лучших в мире. Я всегда хотел доказать людям, что кто-то вроде меня может побеждать в таких матчах», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.
«Я не собираюсь строить больших ожиданий. Я планирую выйти на корт, повеселиться и сыграть в свой теннис. У меня есть довольно четкий план того, что я должен сделать, чтобы добиться успеха», — отметил австралиец.
Матч Медведева и Кирьоса состоится 20 января, он откроет вечернюю сессию четвертого дня соревнований и начнется около 11:00 мск.