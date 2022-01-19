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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Карацев вышел в третий круг Australian Open

Россиянин Аслан Карацев (15-я ракетка мира) обыграл американца Маккензи Макдональда (55) в матче второго круга Australian Open в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Игра продлилась 2 часа 33 минуты и закончилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

В третьем круге Карацев сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино (69). В прошлом году россиянин сумел дойти до полуфинала Australian Open.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во третий круг ранее также прошел Карен Хачанов. В следующем круге он сыграет с пятой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Теннисный турнир продлится до 30 января.

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