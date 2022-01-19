Стала известна возможная компенсация Tennis Australia Джоковичу

Как утверждает издание, это будет сделано «в рамках соглашения о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться в Мельбурне и участвовать в соревнованиях». Отмечается, что сумма расходов, которые понесет Tennis Australia, пока точно не определена, но по оценкам может составить как минимум 500 тысяч долларов без учета расходов на апелляции.

В то же время Tennis Australia ранее отказалась предоставить юридическую помощь чешской теннисистке Ренате Ворачовой, которая была депортирована из Австралии после того, как столкнулась с теми же проблемами с визой, что и Джокович.