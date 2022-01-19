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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стала известна возможная компенсация Tennis Australia Джоковичу

Сумма выплат со стороны Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) первой ракетке мира Новаку Джоковичу в качестве компенсации судебных издержек, связанных с процессом по аннулированию австралийской визы сербского теннисиста, по предварительным оценкам может составить около полумиллиона долларов, сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"
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Как утверждает издание, это будет сделано «в рамках соглашения о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться в Мельбурне и участвовать в соревнованиях». Отмечается, что сумма расходов, которые понесет Tennis Australia, пока точно не определена, но по оценкам может составить как минимум 500 тысяч долларов без учета расходов на апелляции.

В то же время Tennis Australia ранее отказалась предоставить юридическую помощь чешской теннисистке Ренате Ворачовой, которая была депортирована из Австралии после того, как столкнулась с теми же проблемами с визой, что и Джокович.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open 5 января. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, его австралийская виза была аннулирована. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена «в общественных интересах». 34-летний серб снова был помещен в изолятор и подал апелляцию, которую не удовлетворил Федеральный суд Австралии. Джокович покинул Австралию в ночь на 17 января.

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