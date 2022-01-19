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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В турнирах во Франции смогут участвовать только привитые от коронавируса

Со следующей недели на соревнованиях во Франции вводится обязательная вакцинация, сообщает Tennis Majors.

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Источник: AP 2021
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В ближайшее время французское правительство примет закон, запрещающий непривитым спортсменам участвовать в любых спортивных соревнованиях.

Ранее власти Австралии запретили сербскому теннисисту Новаку Джоковичу участвовать на Australian Open из-за отсутствия вакцинации от коронавируса, депортировав спортсмена из страны.

Спортсмен 5 января 2022 года был задержан в аэропорту Мельбурна из-за справки о медотводе от вакцинации от COVID-19.

16 января суд отклонил аппеляцию Джоковича на аннулирование его визы.

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