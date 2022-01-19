В турнирах во Франции смогут участвовать только привитые от коронавируса
Со следующей недели на соревнованиях во Франции вводится обязательная вакцинация, сообщает Tennis Majors.
Со следующей недели на соревнованиях во Франции вводится обязательная вакцинация, сообщает Tennis Majors.
В ближайшее время французское правительство примет закон, запрещающий непривитым спортсменам участвовать в любых спортивных соревнованиях.
Ранее власти Австралии запретили сербскому теннисисту Новаку Джоковичу участвовать на Australian Open из-за отсутствия вакцинации от коронавируса, депортировав спортсмена из страны.
Спортсмен 5 января 2022 года был задержан в аэропорту Мельбурна из-за справки о медотводе от вакцинации от COVID-19.
16 января суд отклонил аппеляцию Джоковича на аннулирование его визы.