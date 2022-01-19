Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса

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По словам руководителя компании QuantBioRes Ивана Лонкаревича, инвестиции были сделаны Джоковичем в июне 2020 года, он отказался назвать сумму сделки. Как отметил Лонкаревич, у QuantBioRes есть около 11 исследователей из Дании, Австралии и Словении. Они работают над лечением COVID-19, а не над вакциной. Компания разрабатывает пептид, который препятствует заражению коронавирусом клеток человека, и рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании этим летом.

В январе Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, его австралийская виза была аннулирована.

Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена «в общественных интересах». 34-летний серб снова был помещен в изолятор и подал апелляцию, которую не удовлетворил Федеральный суд Австралии. Джокович покинул Австралию в ночь на 17 января.