Андрей Рублев без проблем вышел в третий круг Australian Open

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В ночь на четверг по московскому времени в матче второго круга 24-летний Рублёв обыграл литовца Ричардаса Беранкиса — 6:4, 6:2, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 47 минут. Россиянин выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Его соперник дважды сумел подать навылет, стал автором пяти двойных ошибок и ни разу не смог взять подачу оппонента.

В мировом рейтинге Андрей Рублёв занимает шестое место. Ричардас Беранкис приехал на Australian Open в статусе 93-й ракетки мира.