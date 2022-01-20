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11:32 (мск), источник: Московский комсомолец

Павлюченкова и Касаткина победили во втором круге Australian Open

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина продолжают борьбу на Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Обе спортсменки вышли в третий круг, а их соотечественница Людмила Самсонова завершила участие.

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Первая ракетка России Павлюченкова в ночь на четверг по московскому времени в двух партиях обыграла представительницу Австралии Саманту Стосур. Матч продолжался 1 час 10 минут. В активе россиянки три эйса при шести двойных ошибках и пяти реализованных брейкпонитах. После поражения Стосур подтвердила намерение завершить карьеру в одиночном разряде. В третьем круге Павлюченкова сыграет с румынкой Сораной Кирстя.

Продолжает борьбу на турнире и Дарья Касаткина, которая в двух сетах одолела Магду Линетт. Этот поединок продолжался 1 час 20 минут. У россиянки — четыре подачи навылет при одной двойной оплошности и четырех из шести реализованных брейкпоинтах. Следующей соперницей россиянки станет еще одна представительница Польши — Ига Швёнтек.

Людмила Самсонова прекратила борьбу на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка во втором круге за 1 час 29 минут в двух партиях уступила Маркете Вондроушовой из Чехии. Россиянки отметилась одним эйсом при десяти двойных ошибках и двух из пяти реализованных брейкпоинтах.

WTA. Турнир Большого шлема Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд — 54 000 000 долларов

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:2, 6:2

Дарья Касаткина (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:3

Маркета Вондроушова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 7:5

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