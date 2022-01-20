Новак Джокович собрался подать в суд на правительство Австралии за жестокое обращение

Под жестоким обращением имеется в виду то, что Джоковича содержали в карантинном отеле в Мельбурне после первого аннулирования визы в Австралию. Сообщается, что сумма иска может составить £ 3,2 млн ($ 4,36 млн), в том числе £ 2,3 млн ($ 3,13 млн) призовых, которые Новак мог завоевать за победу на Открытом чемпионате Австралии, если бы его допустили до турнира.