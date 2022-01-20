Глава Tennis Australia назвал ложной информацию о компенсации Джоковичу

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В среду издание Daily Mail сообщило, что сумма выплат со стороны Tennis Australia Джоковичу в качестве компенсации судебных издержек может составить около полумиллиона долларов. Отмечалось, что это будет сделано «в рамках соглашения о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться в Мельбурне и участвовать в соревнованиях».

«Я видел эти отчеты сегодня, и мы действительно не вдаемся в подробности финансовых договоренностей, которые у нас есть с игроками, но эти отчеты просто не соответствуют действительности», — цитирует Тайли Fox Sports.

Также Тайли сказал, что не собирается уходить в отставку после скандала с депортацией Джоковича.