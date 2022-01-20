Глава Tennis Australia назвал ложной информацию о компенсации Джоковичу

В среду издание Daily Mail сообщило, что сумма выплат со стороны Tennis Australia Джоковичу в качестве компенсации судебных издержек может составить около полумиллиона долларов. Отмечалось, что это будет сделано «в рамках соглашения о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться в Мельбурне и участвовать в соревнованиях».
«Я видел эти отчеты сегодня, и мы действительно не вдаемся в подробности финансовых договоренностей, которые у нас есть с игроками, но эти отчеты просто не соответствуют действительности», — цитирует Тайли Fox Sports.
Также Тайли сказал, что не собирается уходить в отставку после скандала с депортацией Джоковича.
Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open 5 января. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, его австралийская виза была аннулирована. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена «в общественных интересах». 34-летний серб снова был помещен в изолятор и подал апелляцию, которую не удовлетворил Федеральный суд Австралии. Джокович покинул Австралию в ночь на 17 января.