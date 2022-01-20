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14:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open.

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Источник: AP 2021
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Россиянин в матче второго круга обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Медведева. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Кирьос — Медведев.

115-я ракетка мира Кирьос выполнил 17 подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Медведев 31 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Кирьоса.

Следующим соперником россиянина будет Ботик ван-де Зандсхулп из Нидерландов. Он преодолел француза Ришара Гаске.

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