Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

115-я ракетка мира Кирьос выполнил 17 подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Медведев 31 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Кирьоса.