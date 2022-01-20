Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду

Даниил Медведев вышел в третий круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» после четырехсетового и трехчасового матча с эпатажным австралийцем Ником Кирьосом — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

Соперник россиянина привычно эмоционально вел себя на корте, заводился сам и заводил публику, постоянно ходил за полотенцем и даже подрезал их у оппонента, наезжал на торопившего его судью и получил предупреждение, в развязке сломал ракетку и получил штрафное очко.

Медведев в этом матче держал эмоции под контролем. Даже тогда, когда Кирьос втянулся в игру и воодушевил болельщиков. В результате россиянин все же не скрыл недовольства поведением зрителей на трибунах, но сначала стильно выиграл. Не без нервов, но все же демонстративно спокойно. При этом ни россиянин, ни австралиец не сразу поняли, что именно катится по трибунам на этом Открытом чемпионата Австралии.

«Зоопарк»

Сам Кирьос удивился гулу трибун еще в первом матче на турнире. Когда он обыграл британца Лайама Броади в трех сетах, зрители после розыгрышей постоянно кричали: «Siii» в стиле нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Это так глупо. Не могу поверить, что они делали это так долго. Я думал, что это продлится 10 минут, но они делали это 2,5 часа после каждого розыгрыша. Они все время повторяли то, что делает Роналду, после того как забивает. Я не знаю почему. Там был зоопарк», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

При этом Ник перед этим отпраздновал победу в стиле Роналду. И вдобавок отхлебнул пива у одного из болельщиков.

«Проявите уважение»

Медведев после матча с Кирьосом остался на корте для интервью с Джимом Курье. Экс-первая ракетка мира дважды побеждал на Australian Open в одиночном разряде в начале 1990-х, а всего у американца — четыре «Больших шлема» с титулами на Rolland Garros.

Говоря об игре, Даниил добрался до поведения публики. И тут трибуны снова включились.

— Когда тебя освистывают между первой и второй подачей, это непросто. Нужно сохранять спокойствие и выиграть матч, — сказал Медведев, вызвал гул на трибунах и демонстративно пожал плечами и развел руками.

— Знаешь. Мне кажется, они кричат: «Siii». Это из соккера, футбольная штука, — вступил Курье, но австралийские болельщики все еще свистели.

— Извини, я тебя не слышу, — ответил Даниил.

— Я попробую снова, — отреагировал Джим.

— Ребята, я не могу его услышать. Пожалуйста, проявите немного уважения к Джиму Курье, который здесь побеждал. Спасибо! — сказал Медведев и продолжил только после паузы. — Дайте ему сказать, пожалуйста, ребята. Если уважаете кого-то, уважайте по крайней мере Джима Курье. Я не могу услышать его, ребята.

— Я могу подойти чуть ближе. Мне кажется, что они кричат: «Siii». Ведь так кричит Роналду, когда забивает голы. Полагаю, вот что происходит, — подошел ближе и сказал Курье под новые волны свиста и гула. — Не думаю, что они тебя освистывают, не думаю. Надеюсь, я в этом прав.

— Да, но когда это происходит между первой и второй подачей, это нелегко, — улыбнулся Медведев и нашел понимание у Курье. — Запомнил, потому что, когда уступил гейм, на брейк-пойнтах было тяжело играть.

Как кричит Роналду

Вопль «Siuu» или «Siii» один из лучших футболистов в истории издает регулярно. Криштиану Роналду так кричал после забитых голов за «Реал», «Ювентус» или теперь снова в «МЮ», а также в других важных моментах и даже в интервью.

Его слышали при вручении очередного «Золото мяча», на чемпионском параде сборной Португалии после Евро-2016 и вечере «Реала» после победы в Лиге чемпионов. Это один из фирменных знаков СR7 наряду с его жестами и позами при празднованиях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XDW78exWF40" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Просто низкий уровень IQ»

Медведев после выступления на корте ушел под трибуну, но вопросы о зрителях остались. Вот еще одна цитата из телеинтервью Eurosport. Опять же, говоря о легких и сложных моментах в матче, Даниил затронул тему поведения публики в решающих розыгрышах.

«Это не злость, просто небольшое разочарование. Полагаю, у каждого есть такой опыт, когда он играл с любимцем местной публики. И даже не просто против любимца, а именно Ника. Но когда так сильно шумят между первой и второй подачей, будто ты уже сделал двойную, это расстраивает. Так делали далеко не все, но у тех, кто шумел, наверное, просто низкий уровень IQ», — сказал Медведев.

Дальше — еще и пост в соцсетях. И снова — упоминание об атмосфере на арене, но без приглашения в комментарии.

«Рад победить сегодня. Ник — невероятно сильный соперник, который определенно способен побеждать лучших в мире. Доволен своим уровнем игры в такой занимательной атмосфере. Вперед, в следующий раунд», — запись Медведева.

Что было раньше и что будет дальше

Медведев не в первый раз вступает в конфликт с публикой на крупных турнирах. Одна из самых ярких историй была на прорывном для россиянина US Open-2019. Тогда на пути к финалу теннисист успел поссориться и помириться с болельщиками в Нью-Йорке.

Даниил также заводил публику во время финального турнира Кубка Дэвиса-2021 в Мадриде. Он даже отпраздновал победу в матче группы с Испанией жестами в стиле Криштиану Роналду, но только другими. Теми, что означают: смотрите, я здесь. И потом все объяснил, немного пожалев о переборе эмоций.

Как известно, Медведев — большой любитель футбола и игры в FIFA на приставке. Самое яркое празднование после победы на US Open-2021 в стиле «мертвая рыба» он делал как раз с отсылом к киберфутболу. А послать месседж или танцевальное движение зрителям с корта во время игры для первой ракетки России уже привычное дело.

Даниил нередко повторяет: те, кто болеет против него, только делают его мотивацию побеждать выше. И при этом подчеркивает: его эмоции на корте — искренние, это не игра. Хотя не против, чтобы его все же поддерживали, а не освистывали, о чем сказал в новогоднем интервью «СЭ» по случаю третьего подряд признания спортсменом года в России.