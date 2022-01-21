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16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Карен Хачанов проиграл Рафаэлю Надалю в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, не сумел пробиться в ⅛ финала.

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Источник: Reuters
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В третьем круге он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (6) со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут.

Карен 13 раз подал навылет, активно выиграл 36 очков и допустил 42 невынужденные ошибки. На счету 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» 4 эйса, 39 виннеров и 30 неточностей.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем поединка Аслан Карацев (Россия, 18) — Адриан Маннарино Франция). Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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