Карацев выбыл с Australian Open в третьем круге турнира

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 в пользу француза, занимающего 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин имел 18-й номер посева на турнире. Теннисисты провели на корте 4 часа 39 минут.

За матч россиянин сделал 16 эйсов, шесть двойных ошибок, активно выиграл 77 мячей и допустил 86 невынужденных ошибок. Статистика Маннарино — 11 эйсов, две двойные ошибки, 32 активно выигранных мяча и 22 невынужденные ошибки.

Карацев второй раз в карьере играл в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году он дошел до полуфинала и стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года) теннисистом, который сделал это на дебютном турнире Большого шлема.