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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карацев выбыл с Australian Open в третьем круге турнира

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россиянин Аслан Карацев проиграл французу Адриану Маннарино в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 в пользу француза, занимающего 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин имел 18-й номер посева на турнире. Теннисисты провели на корте 4 часа 39 минут.

За матч россиянин сделал 16 эйсов, шесть двойных ошибок, активно выиграл 77 мячей и допустил 86 невынужденных ошибок. Статистика Маннарино — 11 эйсов, две двойные ошибки, 32 активно выигранных мяча и 22 невынужденные ошибки.

Карацев второй раз в карьере играл в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году он дошел до полуфинала и стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года) теннисистом, который сделал это на дебютном турнире Большого шлема.

В четвертом круге соперником Маннарино станет испанец Рафаэль Надаль (6-й номер посева). В третьем раунде он обыграл россиянина Карена Хачанова (28) — 6:3, 6:2, 3:6 6:1.

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