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21 января, источник: Sport24

Российскую теннисистку Демину отстранили от соревнований. У спортсменки в моче нашли мельдоний

Российская теннисистка Елизавета Демина была временно отстранена от соревнований, после того как в ее моче нашли мельдоний. Об этом сообщает пресс-служба ITF Tennis.

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Источник: instagram.com/elizabeth_demina

Допинг-проба у 20-летней теннисистки была взята 23 ноября 2021 года на турнире в Казани. Анализ был отправлен в аккредитованную лабораторию WADA в Монреале, где и обнаружили мельдоний.

Деминой было направлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил. Теннисистке запрещено принимать участие в соревнования до окончательного вынесения решения. Запрет действует с 21 января 2022 года.

Елизавета Демина сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала, созванного для рассмотрения ее дела, но до сих пор им не воспользовалась.

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