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22 января, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко пробилась в ⅛ финала открытого чемпионата Австралии по теннису

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в ⅛ финала Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в поединке 1/16 финала женского одиночного разряда вторая ракетка планеты переиграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (41-й номер мирового рейтинга) — 4:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.

В игре за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет эстонка Кайя Канепи (115). В первом раунде Арина Соболенко победила австралийскую теннисистку Сторм Сандерс (128) — 5:7, 6:3, 6:2, а в 1/32 финала обыграла китаянку Ван Синьюй (100) — 1:6, 6:4, 6:2.

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Завтра двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко (25) в матче за попадание в четвертьфинал сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (4). В первом круге экс-первая ракетка мира переиграла венгерку Панну Удварди (98) — 6:3, 6:1, в 1/32 финала была сильнее швейцарской теннисистки Джил Белен Тайхман (34) — 6:1, 6:2, а затем также в двух партиях победила украинку Элину Свитолину (17) — 6:0, 6:2. Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство дважды подряд — в 2012 и 2013 годах.

В 1/32 финала женского парного разряда белорусская теннисистка Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова уступили бельгийско-российскому тандему Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. Белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан проиграли в двух партиях хорватско-американскому дуэту Петра Мартич / Шелби Роджерс — 1:6, 6:7 (4:7).

Белорус Андрей Василевский и британский теннисист Джонни О’Мара в первом матче состязаний мужских пар победили австралийско-американский дуэт Маккензи Макдональд / Джон Миллман — 6:2, 6:2, а потом проиграли испанско-аргентинскому тандему Марсель Гранольерс / Орасио Себальос — 3:6, 3:6.

Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится на открытых хардовых кортах «Мельбурн-Парка» 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. На этот раз ему не удастся защитить свой титул: власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки планеты за нарушение правил въезда. Год назад у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.

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