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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев вышел в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии — 2022

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в ⅛ Открытого чемпионата Австралии — 2022.

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Источник: Reuters

В матче третьего круга Медведев в трёх сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван-де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету ван-де Зандсхулпа — 3 эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 созданных.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поборется с победителем встречи Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).

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Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович в трёх сетах обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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