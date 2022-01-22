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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Дарья Касаткина потерпела крупное поражение от Иги Свёнтек в 3-м круге Australian Open

23-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в Открытого чемпионата Австралии — 2022.

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Источник: РИА "Новости"

В матче третьего круга Касаткина (25) в двух сетах проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек (7) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 9. На счету Свёнтек — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 использованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Свёнтек встретится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака, которая покинула текущий розыгрыш в третьем раунде, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).

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