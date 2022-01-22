Дарья Касаткина потерпела крупное поражение от Иги Свёнтек в 3-м круге Australian Open

В матче третьего круга Касаткина (25) в двух сетах проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек (7) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 9. На счету Свёнтек — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 использованных брейк-пойнта из 8.