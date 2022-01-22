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22 января, источник: Московский комсомолец

Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и выбыла с Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

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Источник: AP 2021
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла румынке Соране Кырсте и не смогла выйти в ⅛ финала Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 2:6.

Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.

Отметим, Павлюченкова оставалась последней представительницей России в женском одиночном разряде на Australian Open.

За выход в четвертьфинал Кырсте поспорит с полячкой Игой Швентек.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 30 января в Мельбурне. Общий призовой фонд турнира составляет 54 млн долларов.

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