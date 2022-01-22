Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и выбыла с Australian Open

Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и выбыла с Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.