Рублев в четырех сетах проиграл Чиличу и вылетел с Australian Open

В матче третьего круга турнира российский спортсмен встречался с представителем Хорватии Марином Чиличем. Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6 в пользу соперника Рублева.

Турнир покинули еще два российских спортсмена — Карен Хачанов и Аслан Карацев, они не смогли преодолеть третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а Карацев в поединке, который длился четыре с половиной часа, проиграл французу Адриану Маннарино.

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В мужском одиночном разряде Россию дальше представит только один теннисист — Даниил Медведев, который в матче третьего круга обыграл представителя Нидерландов Ботика ван-де Зандсхулпа. Встреча, которая продолжалась 1 час 56 минут, завершилась уверенной победой второй ракетки мира в трех сетах с результатом 6:4, 6:4, 6:2.