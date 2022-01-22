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16:16 (мск), источник: Газета.Ру

Рублев в четырех сетах проиграл Чиличу и вылетел с Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

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Источник: Reuters

В матче третьего круга турнира российский спортсмен встречался с представителем Хорватии Марином Чиличем. Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6 в пользу соперника Рублева.

Турнир покинули еще два российских спортсмена — Карен Хачанов и Аслан Карацев, они не смогли преодолеть третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а Карацев в поединке, который длился четыре с половиной часа, проиграл французу Адриану Маннарино.

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