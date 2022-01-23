Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
15:00
Метц
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Осасуна
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
17
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Труа
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Сассуоло
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Калгари
53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
Чикаго
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:05
Монпелье
Монако
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Детройт
41
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Эмполи
Рома
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Оттава
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Каролина
74
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Аризона
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Торонто
13
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург
Виннипег
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
22.01
Ланс
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
22.01
Атлетико
Валенсия
32
Хоккей. НХЛ
22.01
Бостон
Виннипег
32
Футбол. Зарубежный
22.01
Лацио
Аталанта
00
Все события
Фоторепортажи
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль разобрался с обидчиком Карацева и вышел в четвертьфинал Australian Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 6-м номером, пробился в ¼ финала турнира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В ⅛ финала он обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:6 (16:14), 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.

5-я ракетка мира Рафаэль Надаль 15 раз подал навылет, реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов и допустил 22 невынужденные ошибки. На счету 69-го номера мирового рейтинга из Франции — 6 эйсов, 1 брейк при 2 брейк-пойнтах и 33 невынужденные ошибки.

Во время загрузки произошла ошибка.

За выход в полуфинал Надаль сыграет с Денисом Шаповаловым (Канада). Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь