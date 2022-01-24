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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев в четырех сетах победил Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Australian Open.

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Источник: Reuters

В матче ⅛ финала он обыграл американца Максима Кресси со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 27 минут.

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).

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