Медведев в четырех сетах победил Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open

В матче ⅛ финала он обыграл американца Максима Кресси со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 27 минут.

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).