Арина Соболенко прокомментировала поражение в ⅛ финала Australian Open — 2022

Соболенко (2) покинула Australian Open — 2022, проиграв в ⅛ финала представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (7:10). Тем самым Арина повторила свой лучший результат Мельбурна в карьере. Отметим, что за 4 матча в Мельбурне белоруска допустила 56 двойных ошибок, в матче с Канепи — 15.

«Конечно, я очень разочарована сегодняшней игрой. У меня были возможности, но я ими не воспользовалась. Я хорошо начала матч, но потом потеряла концентрацию, из-за этого я стала очень эмоциональной и не смогла вернуться в игру», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.