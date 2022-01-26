Австралийское СМИ — о Медведеве: теннис становится лучше, когда в нём есть антигерои

«Теннис становится лучше, когда в нём есть антигерои. И Медведев прекрасно подходит для этой роли. Следует отметить, что при всех видимых недостатках в поведении Медведева сложно поспорить с тем, что у него есть огромное мастерство. После прошлогоднего триумфа на US Open Даниил Медведев будет отчаянно пытаться завоевать второй титул на турнире “Большого шлема” кряду. Сейчас у него есть большие шансы впервые в карьере выиграть Australian Open.



Если бы Медведев вёл себя как капризный ребёнок и выбывал в первых раундах турниров, то тоже мог бы набирать большое количество просмотров на YouTube, но люди быстро устают от подобного. Медведев является лидером следующего поколения теннисистов и почти наверняка добавит в свою копилку ещё много “Шлемов”. Его игра методична, и он может в одно мгновение менять темп розыгрыша важных очков при помощи своих ударов с отскока. Хардовые корты — излюбленное покрытие Медведева и идеальная площадка для того, чтобы посеять в ней зёрна для будущих злодейских свершений.



Теннису не помешало бы больше личностей с неординарными характерами. Является ли Медведев хорошим примером для детей? Не совсем. Однако игроки с чертами типичного злодея пробуждают интерес к спорту, который иногда становится слишком ванильным. Медведев может стать тем антигероем, о жизненной необходимости присутствия которого в теннисе раньше нельзя было и задуматься», — написал Конрад.