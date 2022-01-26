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10:05 (мск), источник: БЕЛТА

Свентек и Коллинз стали полуфиналистками Australian Open

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Австралии по теннису определились все участницы полуфинальной стадии женского одиночного разряда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Прошедшей ночью польская теннисистка Ига Свентек (9-й номер мирового рейтинга) обыграла в трехчасовом четвертьфинальном поединке эстонку Каю Канепи (115), которая до этого выбила из турнира вторую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко, — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

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Завтра в полуфинале соперницей польки будет американская теннисистка Даниэль Коллинз (30), победившая француженку Ализе Корне (61) — 7:5, 6:1. Во втором полуфинальном матче лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти встретится с американкой Мэдисон Киз (51).

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В мужском одиночном разряде первые полуфиналисты стали известны вчера. Испанец Рафаэль Надаль (5) одолел в пятисетовом матче представителя Канады Дениса Шаповалова (14), а итальянец Маттео Берреттини (7) взял верх над французским теннисистом Гаэлем Монфисом (20). Сегодня грек Стефанос Циципас (4) встречается с итальянцем Янником Синнером (10), а соперником россиянина Даниила Медведева (2) будет канадский теннисист Оже-Альясим Феликс (9).

Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится на кортах «Мельбурн-Парка» 30 января.

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