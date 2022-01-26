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15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев выиграл две сета подряд в четвертьфинале Australian Open. Победитель определится в пятом сете

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open играет с Феликсом Оже-Альяссимом.

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Источник: Reuters

Россиянин проиграл две стартовых партии, но потом сумел взять две сета подряд.

За карьеру Медведев лишь однажды уходил с 0:2 по сетам — в матче с Марином Чиличем на Уимблдоне-2021. В остальных 11 случаях он в итоге уступал.

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