Медведев выиграл две сета подряд в четвертьфинале Australian Open. Победитель определится в пятом сете

Россиянин проиграл две стартовых партии, но потом сумел взять две сета подряд.

За карьеру Медведев лишь однажды уходил с 0:2 по сетам — в матче с Марином Чиличем на Уимблдоне-2021. В остальных 11 случаях он в итоге уступал.