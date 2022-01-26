Медведева спасла крыша! Россиянин совершил камбэк с 0−2 по сетам и пробился в полуфинал

Чемпион US Open Даниил Медведев совершил потрясающий камбэк в ¼ финала Australian Open — 2022. Россиянин спасся с матчбола, отыгрался с 0−2 по сетам и пробился в полуфинал. Вот это воля к победе!]

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZMYQnUPJhl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZMYQnUPJhl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZMYQnUPJhl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Australian Open (@australianopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Россию в мужском одиночном разряде на Australian Open — 2022 изначально представляли 5 теннисистов — Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Карен Хачанов (28) и Роман Сафиуллин (LL). Но до второй недели дошёл только один — чемпион US Open, вторая ракетка мира Даниил Медведев. Он же после недопуска Новака Джоковича к участию остался самым высоко сеянным на этом соревновании.

Четвёртый круг оказался для Даниила не самым простым. Россиянин даже попсиховал на корте, и всё из-за неприятного и непривычного для современного тенниса игрового стиля соперника. Американец Максим Кресси славится тем, что частенько после мощной подачи, а иногда и после приёма совершает резкий бросок к сетке и пытается там перекрыть все возможные ответы оппонента. В итоге Медведев всё же обыграл Кресси в четырёх сетах и в шестой раз в карьере вышел в ¼ финала турнира «Большого шлема».

Судьба первой путёвки в полуфинал определялась во вторник в противостоянии Рафаэля Надаля (6) и Дениса Шаповалова (14). И в этом матче разгорелся скандал. Денис постоянно жаловался арбитру на вышке по поводу постоянных затяжек времени со стороны испанца. Шаповалов в сердцах даже назвал судей «продажными». Что касается самого поединка, то поначалу Надаль повёл по сетам 2−0, потом у него начались проблемы с животом, и канадец с русскими корнями сравнял счёт — 2−2. Но в концовке матча Рафаэль всё же дожал соперника и вышел в полуфинал, где сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (7), который тоже в пятисетовом поединке победил Гаэля Монфиса (17) из Франции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZJZiXnviZP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZJZiXnviZP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZJZiXnviZP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Australian Open (@australianopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг ещё одним полуфиналистом стал Стефанос Циципас (4), который на удивление уверенно расправился в трёх сетах с 20-летним итальянцем Янником Синнером (11). За весь матч, который длился почти 2 часа, правда, с перерывом на небольшой дождь и закрытие крыши, Янник ни разу не подобрался к брейк-пойнтам. А вот Циципас удачно использовал все четыре свои попытки и преобразовал их в брейки — 6:3, 6:4, 6:2.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZL7xOAPRIJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZL7xOAPRIJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZL7xOAPRIJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Australian Open (@australianopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последний полуфиналист определялся в матче Феликс Оже-Альяссим (9) — Даниил Медведев (2). Россиянин до четвертьфинала ни разу не встретился с сеяным соперником. Но история личных встреч этих теннисистов вселяла оптимизм в ряды поклонников Даниила, ведь он до Australian Open — 2022 выиграл все три предыдущих очных поединка. Так было в Торонто-2018, на US Open — 2021 и ATP Cup — 2022. И эксперты в большинстве своём сходились во мнении, что Медведеву как соперник гораздо удобнее как раз Оже-Альяссим, чем тот же Кресси. «Оже-Альяссим — более комфортный соперник для Медведева, чем Кресси. На US Open Даня спокойно разобрался с канадцем — 3−0. Конечно, Оже-Альяссим — более солидный игрок, чем тот же американец: у него выше рейтинг, лучше игра, да и вообще все показатели лучше, но играть с ним комфортнее. Медведеву будет проще справиться с манерой игры Оже-Альяссима», — заявил бывший представитель топ-10 от России Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

Матч начался с уверенных действий теннисистов на своих подачах. Они даже, будто соревнуясь, сделали по два эйса подряд на старте. Практически всю первую партию не было даже счёта «ровно». Игра стремительно приближалась к тай-брейку, как неожиданно Даниил дрогнул в 11-м гейме и, допустив двойную ошибку, позволил сопернику сделать брейк — 6:5.

Однако подача на сет у Феликса откровенно не пошла. Он сам допустил три ошибки и подарил Медведеву тройной брейк-пойнт. Со второй попытки Даниил перевёл сет на тай-брейк. А там россиянин снова допустил аж две двойные, чем Оже-Альяссим умело воспользовался — 7:6 (7:4) за 1 час 2 минуты.

Во второй партии картина для россиянина не улучшилась. На первой же своей подаче он никак не мог завершить гейм в свою пользу. Четыре раза было ровно, а когда Феликс впервые добрался до брейк-пойнта, ошибся в розыгрыше и позволил сопернику уйти в отрыв — 2:0. Здесь надо отметить, что на матч Медведев вышел с приклеенным пластырем на задней поверхности левого бедра. А мы помним, что в матче с Кресси россиянин вызывал врача, жалуясь на дискомфорт в области поясницы и бедра. Так что же это — отголоски старой проблемы или перед матчем с Оже-Альяссимом появились новые? В любом случае, как ни старался Медведев, но ничего сделать на приёме в этой партии он не смог — максимум брал за чужой гейм всего по одному очку. 6:3 за 41 минуту.

Перед третьим сетом оба теннисиста сходили в раздевалку. Эта пауза, возможно, помогла Медведеву немного успокоиться после «холодного душа» в виде двух проигранных сетов. Во всяком случае он очень чётко играл на своих подачах. У Феликса за партию был единственный брейк-пойнт, который россиянин отыграл. Дело дошло до тай-брейка. Однако, как только Медведев сделал мини-брейк — 2:1, пошёл дождь. Причём это был второй случай за день. В матче Циципас — Синнер тоже был перерыв из-за дождя. Но когда закрыли крышу, Даниил лишь увеличил своё преимущество и чётко довёл тай-брейк и сет до победы — 7:6 (7:2) за 1 час 1 минуту.

В начале четвёртого сета на переходе при счёте 2:1 в пользу Феликса россиянин стал жаловаться судье, что большой экран на стадионе мешает ему во время приёма. Как только он готовится отбить подачу соперника, в этот момент меняется картинка, которая его отвлекает. Тем не менее теннисисты продолжили уверенно держать свои подачи. Снова у них практически не было шансов взять геймы соперника. Но кое-что изменилось в игре Оже-Альяссима. Канадец стал больше ошибаться с форхенда, а Медведев стал чаще выигрывать длинные розыгрыши, которые в первой части игры оставались за Феликсом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55a09df014f6e5476c8b" data-vnd="55a09df014f6e5476c8b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55a09df014f6e5476c8b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

При счёте 4:4 Даниил заработал первый брейк-пойнт, однако реализовать его не сумел. А в следующем гейме уже канадец получил шанс выиграть сет, а с ним и матч после двойной ошибки Медведева. Но тут россиянин включил космическую скорость и потрясающе выполнил три подачи подряд — 5:5. И ещё один брейк-пойнт получил Медведев, Феликс снова ошибся во время розыгрыша, а Даниил вышел вперёд — 6:5. Чтобы сравнять счёт в матче, россиянину оставалось только подать на сет. Он это сделал, но всё было не так просто. Растеряв тройной брейк-пойнт, Медведев с четвёртой попытки всё-таки выиграл четвёртый сет — 7:5 и перевёл матч в пятую партию.

Здесь стоит отметить, что к концу 4-го сета у Даниила уже не было заметно никаких проблем со здоровьем. Он действовал бодро, активно и эмоционально реагировал на каждое победное очко. Так же эмоционально вёл себя россиянин и в первом же гейме на своей подаче в решающей пятой партии, когда смог отыграть 3 брейк-пойнта — 1:1. А следом провалился Оже-Альяссим. Сделав кучу ошибок, в том числе двойную, он потерял свой гейм — 2:1 в пользу Медведева. Даниилу после этого оставалось лишь довести матч до победы. Канадец вызывал врача на корт, но это ничего для него не изменило, несмотря на полученные брейк-пойнты в 8-м и 10-м геймах. Медведева уже было не остановить. 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4 за 4 часа 38 минут потрясающей борьбы!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZMfrJcrsEy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZMfrJcrsEy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZMfrJcrsEy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Australian Open (@australianopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так прошлогоднего финалиста турнира Даниила Медведева, можно сказать, спасла крыша на центральном корте Мельбурн-парка. Начиная с тай-брейка 3-го сета, который проходил после перерыва из-за дождя, наш парень заиграл совсем по-другому. Он спасся с матчбола, счёта 0−2 по сетам и вышел в свой пятый полуфинал «Шлема» в карьере. Любопытно, что это был 10-й пятисетовый матч в карьере Даниила, только три из них он выиграл, причём в двух случаях уступал 0−2 по сетам.

За путёвку в решающий матч Даниил сразится в пятницу с греком Стефаносом Циципасом.