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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев прокомментировал негативную реакцию австралийцев на его слова о Джоковиче

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как отнесся к свисту австралийских трибун после его слов о сербе Новаке Джоковиче.

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Источник: AP 2021
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Напомним, после тяжелейшего четвертьфинала на Australian Open — 2022, где Даниил одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4, интервьюер на корте спросил россиянина, какие мысли были у него в голове, когда он проигрывал 0:2 по партиям.

«Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал — а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через моё сознание. Новак — великий чемпион, так же как Рафа и Роджер», — сказал Медведев. Публика отреагировала неоднозначно, с трибун доносился свист.

«Да, трибуны засвистели. Опять же, как человек, я стараюсь быть честным во всём. Иногда я не могу говорить то, что думаю, потому что мы живём в такое время. Что касается их реакции, я просто старался быть честен с ними, объяснить зрителям, какие чувства испытывал по ходу матча. Да, мне на самом деле нравится быть честным», — сказал Даниил на послематчевой пресс-конференции.

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