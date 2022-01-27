Коллинз вышла в финал Australian Open
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Во встрече ½ финала американка, получившая 27-й номер посева, обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек (7-я сеяная) со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.
В финале Australian Open Коллинз встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая ранее в четверг победила американку Мэдисон Киз (6:1, 6:3).
Australian Open с призовым фондом 54 миллиона долларов проходит на покрытии «хард» и завершится 30 января. Победительницей турнира 2021 года стала японка Наоми Осака, уступившая на текущих соревнованиях в третьем раунде.