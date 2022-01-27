«Сраный русский», «скучный теннис», «враги». История взаимоотношений Медведева и Циципаса

История противостояния Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса насчитывает восемь матчей. Шесть побед у россиянина, две — у грека. Солидное преимущество, которое до конца 2019 года было разгромным, — 5:0. Стефанос болезненно переживал эту серию, наговорив много лишнего (позже признается об этом своим фанатам в соцсетях). Но, как говорится в пословице: «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». Накануне новой зарубы двух топ-игроков «СЭ» вспоминает их конфликт, который начался в 2018 году на турнире в Майами.

Сцена первая

В марте 2018 года в первом круге американского «Мастерса» Даниил и Стефанос впервые встретились на профессиональном уровне. Первый сет выиграл Циципас, но Медведеву удалось одержать волевую победу. Хотя больше этот матч запомнился не красивыми розыгрышами, а перепалкой игроков во время третьего сета. Перед решающей партией грек взял долгий туалетный перерыв (тогда еще любители тенниса не знали, что это его фишка), не извинялся после рикошетов мяча от троса, а также оскорбил оппонента фразой: «Сраный русский».

«Тебе лучше заткнуться на**й. Стефанос, не хочешь на меня посмотреть? У тебя какие-то проблемы? Срочно надо в туалет на пять минут? Не извиняешься после рикошетов и считаешь себя хорошим парнем? Посмотри на меня. Он это начал, — сказал Медведев, обратившись к судье. — Сказал “сраный русский”. По-вашему, это нормально? Я ответил ему, потому что он не умеет драться. Он мелкий парень, не умеет драться. Если бы он молчал, у меня бы не было никаких проблем. Но если он что-то говорит, ищет конфликт, то пусть хоть посмотрит на меня».

Спустя пять месяцев теннисисты встретились во втором круге US Open. Даниил победил в четырех сетах, а после матча признался, что Стефанос заблокировал его в Instagram.

— Инцидент в Майами? Мы как до того не разговаривали, так и после. Я зла на него не держу, на корте многое может произойти, — отметил россиянин. — По себе знаю, что о многом можно пожалеть, но обычно я потом извиняюсь. Он не извинился. Считаю, что Циципас не прав. Странно, что он меня в Instagram заблокировал. Но после матча сейчас спокойно поздравил. Мы больше не разговаривали, и я не думаю, что мы какие-то враги. У нас родители дружат.

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За инцидент в Майами перед самим Даниилом Стефанос так и не извинился, а только сказал болельщикам в Instagram, что ему, пожалуй, не стоило так себя вести.

— Думаю, это единственный случай в моей жизни, когда соперник взбесил меня прямо во время матча, — рассказал Циципас подписчикам. — Но я хочу, чтобы это все осталось в прошлом. Лучше забыть ту историю и двигаться дальше.

При этом летом 2019 года Циципас раскритиковал технику Даниила, назвав ее корявой, «но в хорошем смысле слова». Тогда он еще говорил, что у россиянина очень непонятная игра — он заставляет соперников ошибаться и самих недоумевать почему.

Сцена вторая

Пока самый драматичный матч в противостоянии Медведева и Циципаса случился в октябре 2019 года в Шанхае. Даниил выиграл первый сет на тай-брейке, а во втором сделал брейк при счете 5:5 и довел дело до победы. На пресс-конференции после этого матча Циципас разоткровенничался.

— Я вовсе не хочу показаться грубым, но это просто скучно. Какой же у него скучный теннис. Такой скучный, как… даже не знаю что. Я ненавижу себя прежде всего за то, что оказался в такой ситуации, когда должен был играть на его условиях, а не на своих. Это напомнило мне детство, когда мне было 12 лет и я безнадежно проигрывал ребятам постарше. Не знаю, смогу ли я обыграть его в следующий раз или через раз, но однажды я обязательно найду возможность это сделать. Может быть, через два, три, четыре года, пять или шесть лет. Но это обязательно произойдет, — пообещал Циципас.

На деле греку понадобился всего месяц. Он обыграл россиянина на итоговом турнире ATP-2019. У Даниила тогда был сложнейший сезон, и в ноябре у него просто кончился бензин (помимо Циципаса проиграл на групповом этапе Рафаэлю Надалю и Александру Звереву).

— Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после Шанхая я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его. Все, что вижу, буду говорить на камеру, — сказал Медведев в интервью Eurosport. — Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет треш-ток, то это будет треш-ток. Бесит ли меня его фраза про «скучный теннис»? Да. Я считаю, что такое мнение имеет право быть. Я, наверное, послушал бы его от любого другого человека, но, думаю, другой такое не скажет. Возьмем того же Сашу Зверева: может быть, он в глубине души тоже считает мой теннис скучным. Но он вышел к репортерам и сказал: «Я так не считаю, Даниил — крутой игрок, добился крутых результатов». А Стефанос — видимо, я его чем-то сильно обидел: не понимаю чем. Значит, я буду обижать его еще сильнее.

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При этом в 2019 году игроки сделали совместное фото вне корта. В компании с Ником Кирьосом.

— Это не была чья-то идея, — продолжил Даниил. — Мы летели вместе, почему бы не сфоткаться? На тот момент я всегда говорил: «Мы с Циципасом не враги, далеко не друзья, мы партнеры по работе». Но теперь я скажу, что мы, наверное, враги.

Сцена третья

В прошлом году соперники бились друг с другом дважды. Обе встречи случились на решающих стадиях турниров «Большого шлема». В Мельбурне Даниил не оставил Циципасу никаких шансов в полуфинале, довольно легко выиграв в трех сетах (6:4, 6:2, 7:5). Стефанос после того поражения только хвалил своего соперника.

— У Медведева в игре есть все, чтобы стать топовым теннисистом, — признался Циципас. — Он умный, подает почти как Изнер, на задней линии действует прекрасно. Очень здорово усложняет соперникам жизнь, играет очень умно. Интересно это наблюдать. Я не удивлюсь, если Медведев выиграет турнир.

В финале Australian Open Даниил уступил Джоковичу, но все-таки взял свой первый «Большой шлем» в 2021 году на US Open. Циципас мог опередить Медведева в этом вопросе на несколько месяцев, но отдал титул тому же сербу на «Ролан Гаррос». Напомним, что тогда Стефанос выиграл первые два сета в финале, но позволил Новаку совершить мощный камбэк. А на пути к решающему матчу французского «мейджора» Циципас разгромил Медведева на неудобном для него грунте (6:3, 7:6, 7:5).

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/COpmp07oQsC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А за месяц до встречи на «Ролан Гаррос» — на «Мастерсе» в Риме — Циципас назвал Медведева любимым русским теннисистом.

— Кто мой любимый теннисист? Стефанос Циципас. Кто из итальянских игроков нравится больше? Пожалуй, Фабио Фоньини. А кто же мой любимый российский теннисист? Даниил Медведев, — сказал Циципас во время прямого эфира.

Из этого текста можно четко проследить — взрослея, теннисисты постепенно отходили от треш-тока в адрес друг друга.

— Не сказать, что мы прямо дрались на корте или что-то такое, ведь мирятся, когда был страшный конфликт, — говорил Медведев в интервью Go Tennis. — У нас просто нет общения. На меня это никак не влияет, на него, я думаю, тоже. Мы просто в стороне друг от друга, и больше ничего я не могу сказать. Не думаю, что мы враги, но мы точно не друзья. Но это совершенно нормально, что из 100 человек в туре есть один — или больше, не знаю, — с которым ты не поладил. Не скажу, что я этим доволен, но все есть как есть.

Посмотрим, как теннисисты поведут себя после очередной разборки в Мельбурне.