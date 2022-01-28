Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах и вышел в финал Australian Open, где встретится с Надалем

В полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

25-летний россиянин во второй раз в карьере вышел в финал Australian Open.

В первый раз ему это удалось в 2021 году, тогда он уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах (5:7, 2:6, 2:6).