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14:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах и вышел в финал Australian Open, где встретится с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в карьере вышел в финал Australian Open.

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Источник: Reuters
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В полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

25-летний россиянин во второй раз в карьере вышел в финал Australian Open.

В первый раз ему это удалось в 2021 году, тогда он уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах (5:7, 2:6, 2:6).

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

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