Медведев разбушевался! Наш парень разозлился на соперника, судью и вырвал путевку в финал

Чемпион US Open Даниил Медведев в ½ финала Australian Open — 2022 разозлился на соперника, судью, выплеснул кучу эмоций, но в итоге вырвал путёвку в свой второй финал первого в сезоне турнира «Большого шлема».

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Лишь в ¼ финала Australian Open — 2022 россиянину Даниилу Медведеву впервые попался сеяный соперник — канадец Феликс Оже-Альяссим (9). До этого в четырёх поединках россиянин чётко брал два стартовых сета, а затем дожимал оппонента либо в третьем сете, либо в четвёртом. В четвертьфинале с Оже-Альяссимом всё пошло по совершенно другому сценарию. Медведев долго не мог приспособиться к мощной подаче канадца, а также к высокому темпу игры соперника. Но в третьем сете во время тай-брейка пошёл дождь, организаторы высушили корт, закрыли крышу, и дальше игра проходила в совершенно другой обстановке. Как признался Даниил после матча, эта пауза и смена условий проведения матча помогли ему перестроиться, отыграться с 0−2 по сетам, спастись с матчбола в четвёртой партии и вырвать путёвку в финал после 4 часов 42 минут ожесточённой борьбы.

В пятницу первую путёвку в решающий матч разыграли 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Испанец вернулся в тур после почти полугодового отсутствия из-за травмы ноги и сразу же выиграл турнир ATP-250 в Мельбурне на тех же кортах, где и проходит Australian Open. Очень тяжёлым и нервным оказался для Рафаэля четвертьфинал с Денисом Шаповаловым. Испанец выиграл два сета, а потом у него начались проблемы, в том числе со здоровьем. Врачи даже выдали ему обезболивающее. И только в пятом сете Рафаэль смог дожать канадца. Битва за финал с Берреттини чуть было не пошла по той же схеме. Два сета Надаль у итальянца уверенно выиграл, третью партию провалил в концовке. В четвёртом сете снова долго никто не мог подобраться к брейк-пойнтам, и лишь в концовке Рафаэль вцепился в подачу итальянца, воспользовался его ошибками, сделал брейк, а потом подал на матч — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 за 2 часа 56 минут.

Во втором полуфинале сошлись «заклятые друзья» — Даниил Медведев и Стефанос Циципас. 25-летний россиянин старше соперника на 2,5 года. Они отлично знают друг друга, уже провели до этого восемь упорных поединков, некоторые из которых приводили к скандалам как на корте, так и за его пределами. Даниил перед полуфиналом Australian Open — 2022 вёл по личным встречам 6−2. Но последний их матч выиграл Стефанос — в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в интервью «Чемпионату» высказала своё мнение по поводу матча Циципас — Медведев: «Соперник в полуфинале неожиданный, у него была травма. Медведев любит играть с Циципасом, вне корта у них непростые взаимоотношения. Тем интереснее будет смотреть. Даня хорошо настраивается на такие встречи. Он проанализирует свои ошибки, будет играть с первого мяча на высоком уровне, а не раскачиваться так долго, как в четвертьфинале. Слабые места Циципаса он хорошо знает. Думаю, Даня будет фаворитом».

В начале матча теннисисты сосредоточились, прежде всего, на своей подаче. Первые шесть геймов они вообще выиграли всухую, не отдав на подаче ни одного очка — 3:3. В девятом гейме у Стефаноса вдруг засбоила первая подача. Медведев втянул грека в длинные розыгрыши и получил тройной брейк-пойнт. Но Циципас взял себя в руки, сделал счёт «ровно», потом отыграл ещё один брейк-пойнт и в итоге удержал свой гейм. Дело дошло до тай-брейка. Тут надо сказать, что Даниил сумел взять за партию 24 из 25 очков на своей подаче! Но на тай-брейке поначалу повёл Циципас — 4:1, однако потом грек наделал кучу ошибок, чем сумел воспользоваться Медведев и взял первую партию — 7:6 (7:5) за 49 минут.

После победы в первой партии Медведев чуть потерял концентрацию и прозевал активные атакующие действия Циципаса, который впервые за матч добрался до брейк-пойнта и тут же его реализовал. Шансы отыграться у Даниила появились в 6-м гейме. Россиянин собрал все ошибки соперника и с 4-го брейк-пойнта сравнял счёт — 3:3. Равенство продлилось недолго. В 9-м гейме у россиянина опять случился провал. Он буквально подарил сопернику пару очков, а на брейк-пойнте даже допустил двойную! Циципасу лишь осталось подать на сет. И у него это не получилось с 3-го сетбола — 6:4, и счёт по сетам сравнялся 1−1.

Но стоит отметить, что после проигранного гейма на переходе при счёте 4:5 Медведев вспылил, наговорил арбитру кучу неприятных слов. Россиянин указывал судье на то, что соперник постоянно пользуется коучингом со стороны своего отца, и это нарушение правил остаётся без внимания: «Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой! Если ты его не накажешь, ты будешь, это сказать… small cat (маленький кот, котёнок — англ.)». «Котёнок» в русском языке близок к понятиям «трусишка», «слабак», «тряпка».

В начале 3-го сета Циципас заработал двойной брейк-пойнт, но не смог его реализовать. Дальше соперники чётко держали свои подачи до счёта 5:4 в пользу Медведева. И тут Стефанос дрогнул, россиянин за счёт ошибок соперника и своих активных действий добрался до тройного брейк-пойнта и сетбола. Один из них грек отыграл, но дальше ничего сделать не смог. Сет остался за Даниилом — 6:4 за 41 минуту. В конце концов Циципасу дали предупреждение за коучинг, а рядом с его боксом посадили супервайзера турнира и арбитра Еву Асдераки-Мур, которая отлично знает греческий. Может это как-то повлияло на настрой Медведева, но он сразу же пошёл в атаку, сделал два брейка и уверенно довёл партию до победы, а с ней и весь матч — 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 за 2 часа 33 минуты.