Медведев заявил, что поступил неправильно, накричав на судью

В пятницу Медведев, посеянный под 2-м номером, в полуфинале Australian Open обыграл грека Стефаноса Циципаса (4-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5). 4:6, 6:4, 6:1. Во втором сете после решающего брейка Циципаса Медведев накричал на главного арбитра.

«Если честно, я не думаю, что такие негативные эмоции мне помогают, я часто проигрывал из-за того, что терял концентрацию. После того, как я накричал на судью, я подумал: “Это неправильно”.



Я вновь поймал концентрацию в начале третьего сета, хорошо подавал, эти подачи вернули меня в матч. Я потерял немного энергии, но сумел вернуться. Счастлив, что это сработало», — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.

Медведев отметил, что стал лучше играть на подаче Циципаса к концу третьего сета. При счете 5:4 в свою пользу Медведев сделал брейк и выиграл сет.

«Иногда матчи такие равные, что все решается в нюансах. Где-то я мог сделать брейк, где-то он. В третьем сете со счета 5:4 я стал лучше читать его подачу, стал возвращать каждый мяч, сделал несколько важных обводящих ударов. После этого он уже потерял силы, а я начал их приобретать. Если бы матч продолжался и дальше, я был бы еще свежее, — добавил Медведев. — После матча с Феликсом (Оже-Альяссимом), я был полностью выжат. Хорошо, что сегодня я играл не пять часов и смогу быстрее восстановиться к финалу».