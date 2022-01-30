Медведев может стать первой ракеткой мира 21 февраля. Осталось выиграть у Надаля

Выход в финал Открытого чемпионата Австралии после победы над Стефаносом Циципасом открыл перед россиянином Даниилом Медведевым дорогу к званию первой ракетки мира. Дело за малым — выиграть в титульном поединке у легендарного Рафаэля Надаля, закрыв тому дорогу к рекордному 21-му трофею на «мейджоре». Если наш теннисный герой в воскресенье станет чемпионом Australian Open, его восхождение на трон ATP окажется лишь вопросом времени. Через три недели, 21 февраля, Новак Джокович будет смещен с первой строчки впервые за два года. К тому моменту серб будет находиться у власти 107 недель подряд и рекордные 360 недель в сумме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZRiPsbodjx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZRiPsbodjx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZRiPsbodjx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Время будет играть на Медведева

Более детальный расклад таков. 31 января, после окончания Открытого чемпионата Австралии, вторая ракетка мира при условии победы в Мельбурне получит 2000 очков, и его суммарный рейтинг составит 10925 балла. Но, поскольку в прошлом сезоне Australian Open из-за ковида состоялся на три недели позже обычного, Джокович по итогам 52 последних недель сохранит первую строчку — у него останется 11015 баллов (преимущество серба перед Медведевым составит 90 очков). Если кто забыл, Новак не участвовал в первом «мейджоре» сезона из-за карантинно-визовых проблем и потерял свой прошлогодний австралийский титул в суде, а не на корте.

Следующий рейтинг ATP-тур опубликует 7 февраля. В нем Даниил лишится 500 очков за победу в командном ATP Cup, а Джокович потеряет за тот же турнир всего 140 очков, так что разрыв только увеличится — 10875:10435 (440 баллов в пользу серба). Новак объявил, что вернется в тур лишь на турнире в Дубае, который завершится 26 февраля. Так что до этого времени никаких очковых прибавлений у него не ожидается. Поэтому 21 февраля у Джоковича отминусуются 2000 очков за прошлогодний Открытый чемпионат Австралии, а у Медведева — всего 1200 очков за финал Мельбурна-2021. В итоге счет 9235:8875 — 360 очков в пользу россиянина, и он впервые в карьере — первая ракетка мира.

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Напоминаю, что это все при условии, что Даниил выиграет у Надаля в воскресном финале Открытого чемпионата Австралии. Если проиграет, то 21 февраля счет будет 8875:8435 — 440 баллов в пользу Новака, который в этом случае продолжит свое доминирование. Но, возможно, ненадолго. Если Джокович не защитит в Дубае свои 500 очков за победу, рокировка лидеров мужского тенниса может произойти в марте или апреле. Медведев в прошлом году играл весной не слишком успешно (на его счету только победа в Марселе). И если Даниил хоть немного прибавит, а Новак не начнет рвать и метать направо и налево (или нарвется еще на один скандал с вакцинацией), то быть весной россиянину первой ракеткой даже в случае неудачи в финале Мельбурна с Надалем.

До сих пор в истории нашего мужского тенниса из России были только две первых ракетки мира — Евгений Кафельников в 1999-м на протяжении шести недель возглавлял рейтинг ATP. И Марат Сафин в 2000 и 2001 годах дважды становился лучшим игроком тура — тоже в сумме на шесть недель. В женском рейтинге представительниц нашей страны на первой строчке было больше, и лидировали они менее мимолетно, но навряд ли имеет смысл проводить параллели между Медведевым и Марией Шараповой. Первый номер рейтинга, помимо престижа и хороших спонсорских контрактов, дает возможность иметь лучший «посев» на всех турнирах, включая «Большой шлем». На небольших соревнованиях это часто означает возможность начинать выступления сразу со второго круга, экономя силы и время.

Помимо всего прочего, в случае победы над Надалем в воскресенье Медведев станет первым в истории россиянином, выигравшим два «мейджора» подряд. С Рафой Даниил за последние три года бился четырежды. Трижды уступил, в том числе в эпической дуэли в финале US Open 2019 года. А один раз выиграл — в полуфинале итогового чемпионата в Лондоне в победном для Даниила 2020-м. Впрочем, сейчас все это уже не будет иметь значения. Медведев здорово набрался опыта, а испанец вернулся после длительного перерыва из-за травмы. Для Надаля сам факт выхода в финал «Большого шлема» сейчас — уже великое достижение. Хотя близость рекорда всех времен, возможно, заставит его мобилизовать в воскресенье все силы.