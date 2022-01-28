Журналисты BBC провели расследование ПЦР-тестов Джоковича

Они нашли следы фальсификации, сравнив нумерацию справок спортсмена в системе института общественного здравоохранения Сербии. Положительный тест имеет больший порядковый номер, чем отрицательный. При этом справка Джоковича — единственная, где есть такое нарушение.

Журналисты допустили, что Новак сдавал тесты в двух разных лабораториях. Однако в лаборатории, где спортсмен получил положительный результат на коронавирус, справки имеют номера ниже, чем у него, даже если были выданы на три-четыре дня позже.