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28 января, источник: Спорт-Экспресс

Журналисты BBC провели расследование ПЦР-тестов Джоковича

Журналисты BBC провели расследование декабрьских ПЦР-тестов первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

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Источник: AFP 2021

Они нашли следы фальсификации, сравнив нумерацию справок спортсмена в системе института общественного здравоохранения Сербии. Положительный тест имеет больший порядковый номер, чем отрицательный. При этом справка Джоковича — единственная, где есть такое нарушение.

Журналисты допустили, что Новак сдавал тесты в двух разных лабораториях. Однако в лаборатории, где спортсмен получил положительный результат на коронавирус, справки имеют номера ниже, чем у него, даже если были выданы на три-четыре дня позже.

BBC попросила комментарий по этому поводу у представителей первой ракетки мира и системы здравоохранения Сербии, но ответа пока не последовало.

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