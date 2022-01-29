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14:15 (мск), источник: РБК

Австралийка впервые с 1978 года стала чемпионкой Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема». В финальном матче она обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

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Источник: Reuters

Барти возглавляет рейтинг WTA последние два года. Она стала трехкратной победительницей турниров «Большого шлема», ранее Барти выигрывала по разу «Ролан Гаррос» (2019) и Уимблдон (2021). Кроме того, 25-летняя спортсменка стала первой австралийской теннисисткой с 1980 года, которая сумела пройти в решающий матч турнира «Большого шлема» в Мельбурне. А выиграла турнир австралийка впервые с 1978 года.

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28-летняя Коллинз занимает 30-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA. До 2022 года ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в полуфинал Australian Open в 2019 году.

Australian Open с общим призовым фондом $54 млн проходит в Мельбурне на покрытии хард и завершится 30 января. В прошлом году турнир выиграла японка Наоми Осака, которая в этом году проиграла в третьем круге американке Аманде Анисимовой.

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