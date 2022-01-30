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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Статистика личных встреч Медведева и Надаля

30 января, в воскресенье, состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии. В финале мужского турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Представитель России является второй ракеткой мира, а теннисист из Испании — пятой.

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Источник: AFP 2021
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Счёт личных встреч в противостоянии Надаля и Медведева — 3:1 в пользу испанца. Впервые они встретились в 2019 году в финале турнира в Монреале (Канада). Тогда Надаль одержал уверенную победу — 6:3, 6:0.

Затем путь соперников пересёкся в финале US Open в 2019 году. Медведев, проиграв первые два сета, сумел дать бой, но всё равно уступил — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Следующая встреча Медведева и Надаля произошла на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в 2019 году. В упорной борьбе победил испанец — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Единственная победа Даниила пришлась на полуфинал Итогового чемпионата ATP 2020 года. Россиянин выиграл в трёх сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

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