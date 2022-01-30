Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
Ванкувер
00
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Баффало
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Торонто
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Нью-Джерси
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Эдмонтон
27
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Вегас
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Сан-Хосе
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
29.01
Сент-Луис
Виннипег
14
Хоккей. НХЛ
29.01
Филадельфия
Лос-Анджелес
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
Анахайм
12
Все события
Фоторепортажи
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
08:03 (мск), источник: Life.ru

Медведев и Надаль на двоих заработают почти 5 млн долларов на Australian Open

На турнире прошлого года, где российский теннисист дошёл до финала и уступил Новаку Джоковичу, сумма призовых была не столь высокой. Так, победитель получил на миллион долларов меньше.

Наверх
Источник: AFP 2021

30 января в 11:30 мск начнётся финал теннисного турнира серии Большого шлема, где сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Независимо от результата игры оба спортсмена получат весьма внушительные призовые.

Призовой фонд Australian Open — 2022 составляет 54 миллиона долларов США. Финалист получает 1,584 миллиона, а победитель — 3,168 миллиона. Таким образом, штраф в 12 тысяч долларов, которым Медведева наказали из-за криков на судью в полуфинале, существенно не повлияет на его заработок, отмечает «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в 2021 году призовые Открытого чемпионата Австралии были поменьше: обладатель титула (тогда им стал Новак Джокович) получил 2,1 миллиона долларов, а финалист (Даниил Медведев) — 1,41 миллиона.

Ранее соперник россиянина по полуфиналу грек Стефанос Циципас назвал Медведева незрелым человеком из-за скандала во время матча.

 Для чего США устроили квест для европейских НКО за $6 млн
Почему сбываются предсказания о катастрофах учёного Сухарева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь