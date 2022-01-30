Медведев уверенно выиграл первый сет у Надаля в финале Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у Рафаэля Надаля в финале Australian Open.
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у Рафаэля Надаля в финале Australian Open.
Партия продолжалась 42 минуты, россиянин выиграл со счетом 6:2. Медведев сделал 4 эйса, в то время как Надаль допустил 2 двойных ошибки и дважды всухую проиграл в геймах на своей подаче.
В случае победы Медведев впервые в карьере выиграет Australian Open.