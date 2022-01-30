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14:04 (мск), источник: Московский комсомолец

Медведев взял второй сет у Надаля в финале Australian Open

Российский теннисист, вторая ракетка мира, Даниил Медведев выиграл второй сет финала Открытого чемпионата Австралии — 2022 против испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:6.

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Источник: Reuters

Вторая партия продолжалась более 80 минут. Россиянин оказался сильнее на тай-брейке — 7:5. Первый сет также осталась за россиянином (6:2).

30 января в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open. Это четвертый финал турнира Большого шлема для Медведева. Для Надаля это только в Австралии — шестой.

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