Медведев взял второй сет у Надаля в финале Australian Open

Вторая партия продолжалась более 80 минут. Россиянин оказался сильнее на тай-брейке — 7:5. Первый сет также осталась за россиянином (6:2).

30 января в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open. Это четвертый финал турнира Большого шлема для Медведева. Для Надаля это только в Австралии — шестой.