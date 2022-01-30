Медведев взял второй сет у Надаля в финале Australian Open
Российский теннисист, вторая ракетка мира, Даниил Медведев выиграл второй сет финала Открытого чемпионата Австралии — 2022 против испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:6.
Российский теннисист, вторая ракетка мира, Даниил Медведев выиграл второй сет финала Открытого чемпионата Австралии — 2022 против испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:6.
Вторая партия продолжалась более 80 минут. Россиянин оказался сильнее на тай-брейке — 7:5. Первый сет также осталась за россиянином (6:2).
30 января в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open. Это четвертый финал турнира Большого шлема для Медведева. Для Надаля это только в Австралии — шестой.