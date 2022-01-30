Медведев во время финала с Надалем назвал болельщиков идиотами

Россиянина разозлили фанаты, которые кричали между его первой и второй подачей в третьем сете.

«Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?» — сказал Медведев судье на переходе между третьим и четвёртым сетом. Момент попал в трансляцию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Fiar5-Hr-qY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев проиграл третий сет со счетом 4:6. Стартовая партия осталась за россиянином — 6:2. Во втором сете сильнее также оказался Медведев — 7:6 (7:5).

В полуфинале Надаль победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.