Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open, выигрывая 2:0 по сетам
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля.
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля.
Вторая ракетка мира из России отлично начал матч, поведя 2:0 по сетам. Но в итоге его знаменитый соперник собрался и взял оставшиеся три партии.
Первый сет остался за Медведевым — 6:2. Даниил смог взять два гейма на подаче соперника. Второй сет финала россиянин вырвал с огромным трудом — 7:6. Он оказался сильнее на тай-брейке — 7:5. Третий сет финального противостояния остался уже за испанцем. Россиянин уступил со счетом 4:6. Затем Надаль выиграл и четвертый сет со счетом 6:4. Впереди осталась решающая партия, которую испанский теннисист также выиграл со счетом 7:6.
Для россиянина это был второй финал на Australian Open подряд. В 2021-м он уступил сербу Новаку Джоковичу. Надаль же принимал участие в решающем матче Открытого чемпионата Австралии шестой раз. При этом в последний раз 35-летний испанец побеждал в Мельбурне в 2009-м.
Турнир Медведев начал с победы в трех сетах над швейцарцем Генри Лааксоненом — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Затем, во втором круге россиянин провел тяжелый матч с австралийцем Ником Кирьосом, который даже смог взять один сет, но далее все равно прошел Даниил. В третьем круге соперником у Медведева стал голландец Ботик ван-де Зандсхулп. Его представитель России победил в трех партиях.
В ⅛ финала Даниил встречался с американцем Максимом Кресси. Победа была одержана в четырех сетах. Далее, в ¼ финала Медведев сразился с сеяным спортсменом. Это канадец Феликс Оже-Альяссим. Игра получилась невероятно тяжелой для россиянина. После первых двух сетов лучше был канадец. Третий он довел уже до тай-брейка. И тут на помощь Даниилу пришел дождь. Возникла долгая пауза в матче. В итоге Медведев сравнял счет, хотя проигрывал 0−2 по сетам. А в пятой партии он одержал тяжелейшую победу. В итоге — 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.
Наконец, в полуфинале его соперником оказался грек Стефанос Циципас. Матч ознаменовался скандалом, когда Медведев в грубой форме выразил свое недовольство судейством. Как оказалось, отец Циципаса постоянно что-то подсказывал сыну, при этом предупреждение за визуальное оскорбление получил Медведев. В этот момент россиянин вскипел и прокричал судье на английском языке: «За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты идиот?».
Медведев также кричал, что судейство ужасное и он требует вынести предупреждение и Циципасу. Впоследствии россиянина оштрафовал на 12 тысяч долларов. Тем не менее, победу в ½ финала он одержал, переиграв грека в четырех сетах.
Даниилу Медведеву 25 лет. Россиянин располагается на второй строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). А еще он является победителем 13 турниров, включая Открытый чемпионат США (2021).